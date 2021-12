Stadtstraße: Wien und NÖ mit drei Fragen an Gewessler

Drei konkrete Fragen zur Stadtstraße richten die Wiener Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) an Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Mit drei konkreten Fragen zur Stadtstraße an Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) haben sich am Montag die Wiener Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und ihr niederösterreichischer Amtskollege, Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP), per Aussendung zu Wort gemeldet. Gefordert werden Antworten zu "Adaptierungen" und konkrete Zeitpläne für den Bau des Nordteils der Wiener Außenringschnellstraße S1.

Stadtstraße: Wien und NÖ stellen drei Fragen an Gewessler

"An welche Umplanungen im Bereich der S1-Nord ist gedacht?", "Welche zeitlichen Auswirkungen würde das haben?" und "Welche Adaptierungen, die keine zeitliche Verzögerung bewirken, wären möglich?" - lauten die Fragen an Gewessler. Denn nach ihrer Absage des Lobautunnels habe die Ministerin zwar beiden Bundesländern für den Nordteil der S1 - Knoten Süßenbrunn - Groß Enzersdorf - "Arbeitsgruppen" zu "Verkehrslösungen" vorgeschlagen, die "verkehrs- als auch klima- und umweltpolitische Zielsetzungen" erfüllen. Es sei jedoch völlig unklar, was dies für das Projekt der S1 genau bedeute, das für die gesamte Ostregion von zentraler Bedeutung sei. Die weitere Vorgangsweise in Sachen S1-Nord sei jedoch für beide Bundesländer zentral.