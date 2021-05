"Stadternte": Produkte der Wiener Landwirtschaft

Die Wiener Landwirtschaftskammer hat die regionale Dachmarke "Stadternte Wien" kreiert, die am Dienstag im Rathaus präsentiert wurde. Menschen in Wien können nun auf den ersten Blick erkennen, ob ein landwirtschaftliches Erzeugnis seinen Ursprung innerhalb der Stadtgrenze hat.

645 Landwirtschaftsbetriebe in Wien

14 Prozent des gesamten Stadtgebiets ist für Landwirtschaft reserviert, wie Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) vorrechnete. Immerhin rund 4.300 der insgesamt 5.700 Hektar der städtischen Argrarflächen ist Ackerland. Auf 637 Hektar wiederum, einer Fläche so groß wie die Bezirke Mariahilf, Neubau, Josefstadt und Alsergrund gemeinsam, wird der Wiener Wein angebaut.

Die Hauptkulturen in Sache Gemüse sind Paradeiser, Gurken und Paprika. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 73.402 Tonnen Gemüse in der Stadt produziert. Wobei Wien Gurkenhauptstadt ist, wie Ludwig betonte. Insgesamt 29.270 Tonnen davon wurden im Jahr 2019 geerntet, das bedeuteten einen Anteil von 65,3 Prozent an der österreichweiten Gesamtproduktion.