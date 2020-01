Stadt Wien zahlt bei acht Park&Ride-Anlagen in NÖ mit

Die Stadt Wien steuert bis zu 3,25 Millionen Euro für knapp 2.000 Pkw-Stellplätze südlich von Wien bei. Insgesamt sollen bis 2025 rund 10.000 Stellplätze zu den bestehenden dazukommen.

Die Stadt Wien wird sich von 2021 bis 2025 mit bis zu 3,25 Millionen Euro am Ausbau von acht Park&Ride-Anlagen in Niederösterreich beteiligen. Konkret sollen im Südraum Wiens knapp 2.000 zusätzliche Pkw-Stellplätze und rund 450 Fahrrad-Stellplätze entstehen. Darauf einigten sich der niederösterreichische Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) und Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ).

20 Millionen Euro für Park&Ride in NÖ

Insgesamt investiert das Land Niederösterreich in diesem Zeitraum landesweit jährlich mehr als vier Millionen Euro in Park&Ride-Projekte, wurde in einer Aussendung mitgeteilt. Das Gesamtvolumen, das in die Hand genommen wird, beträgt rund 20 Millionen Euro. In Niederösterreich gibt es derzeit rund 40.000 Park&Ride-Stellplätze für Pkw. Bis 2025 soll diese Zahl auf 50.000 Parkplätze steigen.