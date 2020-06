Stadt Wien: Wechsel von altem in neues Gehaltssystem möglich

Seit Anfang 2018 gilt für Mitarbeiter der Stadt Wien ein neues Dienstrecht. Ein Kernpunkt der Regelung sind höhere Einstiegsgehälter bei gleichzeitig flacheren Lohnkurven.

Umstieg in neues Dienstrecht bei Stadt Wien möglich

Ermöglicht werde ein einmaliger Umstieg in das neue Dienstrecht, teilten Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) und die grüne Abgeordnete Barbara Huemer in einer gemeinsamen Aussendung am Donnerstag mit. Anträge dafür sind ab 1. April 2021 möglich. Darauf hat man sich mit der Gewerkschaft younion geeinigt. Deren Vorsitzender, Christian Meidlinger, sprach in der Aussendung von einem "Fairnesspaket für die Wiener Gemeindebediensteten".