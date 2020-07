Stadt Wien verkauft wieder gebrauchte Fahrzeuge und Geräte

Mehrmals im Jahr mustert die Stadt Wien alte Fahrzeuge und Geräte aus, die auf Grund des technischen Zustandes für den städtischen Intensivbetrieb nicht mehr geeignet sind. Ende Juli ist es wieder soweit.

Verkauf gebrauchter Fahrzeuge und Geräte

Am 27. und 28. Juli 2020 können die Fahrzeuge und Geräte von 8.00 bis 13.00 Uhr in der Abschleppgruppe Simmering, Jedletzbergerstraße 1, 1110 Wien (Autobahnabfahrt Simmeringer Haide), in Augenschein genommen werden. Achtung - der Ort für die Besichtigung der Müllpressen und Abrollcontainer ist davon abweichend: Standort Schafflerhof, Schafflerhofstraße 271, 1220 Wien.