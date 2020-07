Stadt Wien vergibt erstmals Preis für Wiener Offspaces

Ein neuer Preis, der von der Stadt Wien vergeben wird, würdigt Wiener Ausstellungsräume, die überwiegend von Künstlern selbst betrieben werden.

Der "sehsaal" in Wien-Margareten, die Kunst- und Architektur-Plattform "philomena+" oder der Ausstellungsraum "hoast" in der Leopoldstadt: Sie sind drei der insgesamt fünf künstlerbetriebenen Locations, denen die Stadt Wien den heuer erstmals vergebenen Preis für Wiener Offspaces zuerkannt hat. Jeweils 4.000 Euro erhalten auch "Significant Other" und "FOX".

Preis würdigt Ausstellungsräume von Wiener Künstlern

"How to make a bee-line" nennt sich die aktuelle Ausstellung der franko-tunesischen Künstlerin Elma Riza und der Österreicherin Petra Gell im philomena+, die noch bis zum 1. August in der Heinestraße in Wien-Leopoldstadt zu besuchen ist. Der Artist Space "hoast" zeigt ab dem 25. Juli die Schau "Zero is also a number" von Zsolt Tibor, die beiden Räume "Significant Other" und "fox" bieten derzeit kein Programm.