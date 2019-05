Stadt Wien und Hochschulen haben künftig ein Kooperationsabkommen

Zwar wurde bereits zuvor kooperiert, nun soll es ein eigenes Kooperationsabkommen zwishen der Stadt Wien und den Hochschulen geben. Wien holt sich das Know-How, die Unis werden wiederum in Sachen Infrastruktur und Finanzen unterstützt.

Kooperiert wurde schon bisher, wie betont wurde – nun wurden die Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien und den Hochschulen aber auch in ein eigenes Abkommen gegossen. Wien will sich dabei Know-How von den Unis holen, diese wiederum werden in Sachen Infrastruktur sowie finanziell unterstützt. Auch beim Engagement ausländischer Fachleute bietet man Hilfe an.