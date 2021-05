Stadt Wien sucht junge Mitarbeiter für die Verwaltung

Die Stadt Wien sucht junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bereichen wie IT, Soziales, Gesundheit sowie in der Magistratsdirektion. Dabei startet die Stadt ein Pilotprojekt an der Wien-Akademie.

Wien rekrutiert neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Verwaltung - in Form eines Pilotprojekts, das auch eine Studienberechtigungsprüfung beinhaltet. Dem entsprechend richtet sich das Angebot an jüngere Menschen. Details wurden am Dienstag von Bürgermeister Michael Ludwig, Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) und dem Vorsitzenden der Gewerkschaft younion, Christian Meidlinger, präsentiert.

Zielgruppe mit Berufserfahrungen

Die neue Ausbildung wird in Zusammenarbeit mit dem Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerförderungsfonds und der Fachhochschule Campus Wien durchgeführt. Dort wird die Studienberechtigungsprüfung abgelegt. Die Dienstausbildung erfolgt an der Wien-Akademie, dem Ausbildungszentrum des Magistrats.

Die Zielgruppe der Aktion - die im September startet - ist zwischen 19 und 30 Jahre alt. Gesucht werden also Personen, die nach Möglichkeit schon Berufserfahrung haben. Für Lehrlinge gibt es eigene Initiativen. Aufgenommen werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bereichen wie IT, Soziales, Gesundheit sowie in der Magistratsdirektion.