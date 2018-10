Stadt Wien stockt Personal für Verwaltungsgericht auf

Die Stadt Wien erhält im Verwaltungsgericht mehr Personal. Sechs zusätzliche Richter sowie sechs weitere Mitarbeiter werden versprochen.

Die Stadt wird dem Gericht die Dienstposten für zwei weitere Dreiersenate zur Verfügung stellen, kündigte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in einer Aussendung am Dienstag an. Damit werden sechs weitere Richterinnen und Richter für das Verwaltungsgericht Wien tätig sein.

Verwaltungsgericht Wien erhält zusätzliches Personal

In Summe umfasst das von der Stadt zugesagte Personalpaket 12 Personen. Dazu zählen neben den Richtern zwei juristische Mitarbeiter und vier Kanzleikräfte. Derzeit sind knapp 90 Richter am Verwaltungsgericht Wien tätig. “Rechtsschutzsuchende haben in meiner Stadt das Recht, dass Verfahren in einem angemessenen Zeitraum behandelt werden”, begründete Ludwig in der Aussendung die Aufstockung.