Stadt Wien senkt Ausgaben für Werbung und Kommunikation

Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 plant die rot-pinke Koalition, trotz der hohen Inflation, erneut eine Kürzung der Mittel für den Rahmenkommunikationsplan.

Statt der bisherigen 23,8 Mio. Euro brutto sollen künftig jährlich nur noch 21,6 Mio. Euro eingeplant werden, so der NEOS-Klub am Dienstag.

Doppelbudget für 2024/25: Wien spart Werbekosten ein

Das Stadtbudget für die kommenden beiden Jahre wird Ende November festgelegt. Markus Ornig, der Wirtschaftssprecher der Partei NEOS, weist darauf hin, dass dies bereits das zweite Doppelbudget ist, in dem Einsparungen in diesem Bereich vorgenommen werden. Bisher wurden insgesamt 5,52 Millionen Euro an Werbekosten eingespart, betont er.