Stadt Wien ruft zur Corona-Auffrischungsimpfung auf

Am Donnerstag, den 14. Oktober 2021, findet um 11:30 Uhr im Festsaal des Wiener Rathauses ein Mediengespräch mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und dem ärztlichen Direktor des Wiener Gesundheitsverbunds, Michael Binder, statt.

Mediengespräch zur Corona-Impfung im Live-Stream

In dem Gespräch soll es um die Corona-Auffrischungsimpfungen in Wien gehen. Vienna.at zeigt die Pressekonferenz im Live-Stream am Donnerstag, ab 11:30 Uhr