Stadt Wien launchte neue App

Wien hat die städtische App überarbeitet und der Relaunch wartet nicht nur mit neuen Stadtplan-Funktionen auf.

Wer in Wien etwas sucht, wird künftig womöglich schneller fündig - zumindest im virtuellen Raum. Auch der Chatbot ("WienBot") der Stadt wurde in die Suchfunktion integriert. Er liefert Antworten zu unterschiedlichen Bereichen der Stadt.

In der nun ebenfalls möglichen News-Ansicht werden zudem aktuelle Infos angezeigt. Hinweise gibt es etwa zu Störungen bei den Wiener Linien oder bei Wetterwarnungen. Auch digitale Amtswege können in der neuen App erledigt werden. So sind etwa Anträge für Schanigärten oder das Parkpickerl abrufbar.