Stadt Wien hieß 198 neue Lehrlinge im Rathaus willkommen

Wiener Rathaus: Stadt Wien hieß 198 neue Lehrlinge willkommen

Die Lehrlingsausbildung in der Stadt Wien hat eine lange Tradition: Begonnen wurde 1964 mit einem einzigen Berufsbild - seitdem konnten über 10.000 Lehrlinge in ca. 40 verschiedenen Lehrberufen ihre Ausbildung bei der Stadt Wien absolvieren. Vor über 50 Jahren wurde auch eine eigene Berufsschule der Stadt eröffnet, die heute in der Embelgasse in einem topmodernen Neubau untergebracht ist. Rechnet man die Aufnahme von Lehrlingen im Bereich der Gärtner und im Gesundheitsbereich dazu, kommt die Stadt Wien heuer auf rund 300 Neuaufnahmen.