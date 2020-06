"Stadt Wien Frauenzentrum" öffnet wieder

Das "Stadt Wien Frauenzentrum" ind er Rathausstraße in der Wiener Innenstadt bietet ab sofort wieder persönliche Beratung nach Terminvereinbarung an.

Die Expertinnen des Zentrums hatten aufgrund der Coronakrise zunächst nur telefonisch und per E-Mail beraten. "Gerade in dieser herausfordernden Zeit ist es wichtig, dass Frauen wissen, wo sie Hilfe und Unterstützung bekommen. Das Frauenzentrum bietet als Anlaufstelle kostenlose, anonyme und vertrauliche Beratung für alle Wienerinnen", sagte Frauenstadträtin Kathrin Gaal (SPÖ). Betroffene können dort rechtliche Erstberatung zu den Themen Trennung, Scheidung, Unterhalt, Obsorge und Kontaktrecht erhalten. Außerdem können Frauen in herausfordernden Lebenssituationen (z.B. Erkrankung, Trennung) psychologische Beratung in Anspruch nehmen.