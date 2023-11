Stadt Wien erhöht Pflege-Gehälter in zwei Mangel-Bereichen

Wien erhöht die Bezüge für Spitals-Pflegekräfte in zwei Mangel-Bereichen, betroffen davon sind Unfallchirurgie und Neurochirurgie.

Das teilte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Mittwoch in der ORF-Sendung "Wien heute" mit. In beiden Fächern besteht laut Stadt ein Mangel an Pflegepersonal. Daher gibt es nun die Möglichkeit der Überzahlung, um Anreize für Pflegepersonal zu setzen, in diese Bereiche zu wechseln, ergänzte er auf APA-Anfrage.