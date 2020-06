Stadt Wien bietet Urlaube für bedürftige Familien

Die Stadt Wien bietet Familien und Kindern auch heuer wieder die Möglichkeit, an günstigen Urlauben in ganz Österreich teilzunehmen. Es sind noch wenige Plätze frei.

"Die Sommerferien nahen in großen Schritten und Kinder und Eltern brauchen gerade in diesem Sommer Abwechslung und Erholung", betont Wiens Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky. "Deshalb bietet die Stadt Wiener Familien und Kindern auch heuer wieder die Möglichkeit, an günstigen Urlauben in ganz Österreich teilzunehmen!"