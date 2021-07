Stadt Wien baut Plätze in Notquartieren ab: Proteste

Die Stadt Wien baut einige Plätze in Notschlafstellen ab. Wegen der Coronapandemie wurden die Winterschlafplätze bis weit in den Sommer betrieben. 230 von rund 800 Schlafmöglichkeiten sollen bestehen bleiben.

Mit Mitte Juli hat die Stadt Wien die Schließung eines Großteils der Plätze in den coronabedingt länger offen gehaltenen Notquartieren für wohnungslose Menschen mit Anfang August avisiert. 230 von rund 800 Plätzen sollen dabei weiterhin für besonders vulnerable Gruppen zur Verfügung stehen. Nun wollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen die Reduktion der Kapazität verhindern und rufen zu einer Protestkundgebung am morgigen Donnerstag auf.

Notquartiere blieben wegen Corona länger geöffnet

Protest: "Pandemie ist noch nicht vorbei"

Aus mehreren Gründen verhindern möchten solidarische Initiativen und Basismitarbeiter- und -mitarbeiterinnen der Wohnungslosenhilfe diese bevorstehende Reduktion der Kapazität. "Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Viele sind noch immer nicht geimpft und die Zahlen steigen wieder an. In dieser Situation über 600 Betten zu kürzen ist verantwortungslos", kritisierte Anna Neuer, Mitarbeiterin eines Notquartiers, das mit Montag geschlossen wird, in einer Aussendung am heutigen Mittwoch.