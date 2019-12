"Stadt des Kindes": Architekt Anton Schweighofer gestorben

Kurz nach seinem 89-jährigen Geburtstag ist Anton Schweighofer, Schöpfer der Wiener "Stadt des Kindes" am Freitag verstorben.

Anton Schweighofer gestorben

Zu seinen bekanntesten Bauten gehören neben der "Stadt des Kindes" das 1974 fertiggestellte Franz-Schwackhöfer-Haus der Universität für Bodenkultur (Boku), das mit dem Europäischen Stahlbau-Preis ausgezeichnet wurde, das Konrad-Lorenz-Institut in Wien-Ottakring, seine mit dem Adolf-Loos-Architekturpreis ausgezeichneten Wiener Stadtvillen in Döbling sowie zwei SOS-Kinderdörfer in Südkorea und Indien.

Schweighofer wurde am 17. November 1930 als Sohn österreichischer Auswanderer in Ayancik (Türkei) geboren. Nach Jugendjahren in Salzburg studierte er in Wien bei Clemens Holzmeister an der Akademie der bildenden Künste Architektur und arbeitete ab 1959 als freischaffender Architekt. 1977 wurde er Professor für Gebäudelehre und Entwerfen an der Technischen Universität (TU) Wien, 1990 nahm er eine Gastprofessur an der Washington University an.