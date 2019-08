Staatsoper und Volksoper laden zum Tag der offenen Tür

Am 1. September bieten die Wiener Opernhäuser zum Start in die neue Saison wieder einen exklusiven Blick hinter die Kulissen bei freiem Eintritt.

Für die Wiener Opernhäuser beginnt mit September die neue Saison, und diese wird mit einem Eröffnungstag eingeleitet. In der Staatsoper findet am 1. September wieder der Tag der offenen Tür statt, bei dem Neugierige mit freier Eintrittskarte hinter die Kulissen des Betriebs schauen können. Und am gleichen Tag verwandelt sich der Platz vor der Volksoper in eine kostenlose Open-Air-Bühne.

Eintritt frei: Wiener Opernhäuser öffnen zum Saisonstart ihre Türen

Der Tag der offenen Tür, der in der Wiener Staatsoper schon Tradition hat, bietet von 14 bis 16.30 Uhr Einblicke in den Opern- und Ballettbetrieb, unter anderem in Proben von Ensemblemitgliedern und Ballett. Außerdem können in einer operninternen Ausstellung Kostüme, Requisiten und historisches Notenmaterial angeschaut werden. Bei der Technik- und Bühnenshow mit Szenen aus bekannten Opern wie "La Boheme" bekommen Zuschauer einen Eindruck von den Leistungen der Akustik und Beleuchtungsabteilung. Die kostenlosen Zählkarten sind an den Bundestheaterkassen erhältlich.