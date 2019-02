Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt: Aktuell zwei Schwerpunktthemen

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt sieht aktuell zwei Schwerpunktthemen: Gewaltdelikte im sozialen Nahraum und Altersfeststellungen in Ermittlungsverfahren.

Generell sind im vergangenen Jahr laut der am Donnerstag präsentierten Bilanz etwas weniger neue Fälle registriert worden. 2019 liegen bereits zwei Tötungsdelikte vor. Die Leitende Staatsanwältin Barbara Haider erinnerte in einem Pressegespräch daran, dass die Anklagebehörde die “Leiterin des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens” sei. Im Bereich der Gewaltprävention stünden nur eingeschränkte Mittel zur Verfügung, etwa die Festnahme und Beantragung der U-Haft zur Hintanhaltung einer angekündigten Tatausführung. Ein Beispiel dafür sei eine geäußerte Morddrohung.

Für die unmittelbare Gefahrenabwehr sei nach dem Sicherheitspolizeigesetz (Paragraf 33) die Polizei zuständig. Gewaltprävention falle teils in den Kompetenzbereich der Exekutive (Betretungsverbote, maximal zwei Wochen), der Gewaltschutzzentren (Information, Beratung, Prozessbegleitung) und des zuständigen Bezirksgerichts (mögliche Erstreckung oder Erweiterung von Betretungsverboten). Trotz deren Einsatzbereitschaft stößt die Staatsanwaltschaft laut Haider “regelmäßig an rechtliche und tatsächliche Grenzen”. Das etwa dann, wenn Opfer von Beziehungstaten ursprüngliche Aussagen abschwächen und der Wegfall eines dringenden Tatverdachts dazu führe, dass die Festnahme und Verhängung der U-Haft unterbleibe.

Altersfeststellungen im Ermittlungsverfahren ergeben sich laut Haider “aus den für die Verfahrensbeteiligten erheblichen prozessualen Auswirkungen”. Die Leitende Staatsanwältin erinnerte in diesem Zusammenhang etwa an reduzierte Strafrahmen für Jugendliche und junge Erwachsene. Einerseits bestehe die Möglichkeit, auf bereits in Asylverfahren erstellte Gutachten zurückzugreifen. Andererseits könne auch die Behörde selbst nach gerichtlicher Bewilligung eine Altersfeststellung anordnen.