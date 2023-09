Staaten fordern Antworten zu Irans Atomprogramm

Die sofortige Klärung offener Fragen zu seinem Atomprogramm haben dutzende Staaten vom Iran gefordert.

Die Islamische Republik müsse endlich bekanntgeben, wo nukleares Material aus früheren geheimen Anlagen verblieben sei, hieß es in der gemeinsamen Erklärung von mehr als 60 Ländern, die ein Vertreter Dänemarks am Mittwoch im Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien verlas.