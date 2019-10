St. Pölten: WhatsApp-Gruppe von Schulkindern löste Polizeieinsatz aus

Die WhatsApp-Gruppe von Schulkindern löste im Bezirk St. Pölten-Land einen Polizeieinsatz aus, nachdem eine Mutter Alarm schlug. Bilder von Messern, Spielzeugwaffen und Sturmhauben sollen gepostet und in Verbindung mit einer Schule in der Region gebracht worden sein.

Mutter eines 13-Jährigen schlug Alarm

Die Mutter eines 13-Jährigen, der die Schule im Bezirk St. Pölten-Land besucht, hatte am Dienstag bei der Polizeiinspektion Altlengbach die Anzeige erstattet, dass sie am Mobiltelefon ihres Sohnes auf die entsprechende WhatsApp-Gruppe gestoßen sei. Von den ermittelnden Beamten wurde je zwei strafunmündige und strafmündige Kinder zugeordnet. Die Gruppe dürfte am Dienstagnachmittag neu erstellt worden sein. "Dabei sollen Bilder von Messern, Spielzeugwaffen und Sturmhauben gepostet und in Verbindung mit der Schule gebracht worden sein", so die Polizei.