St. Pölten: Verdächtiger soll 26 Kellereinbrüche begangen haben

Die Polizei konnte einen 35-jährigen Niederösterreicher festnehmen, der unter Verdacht steht, mehrere Kellereinbrüche begangen zu haben.

Ein 35-jähriger Österreicher aus dem Bezirk Lilienfeld wird verdächtigt, im Zeitraum von Juni 2020 bis 22. Dezember 2020 mindestens 26 Kellereinbrüche, fünf versuchte Kellereinbrüche, zwei Diebstähle sowie mindestens zehn Diebstähle bei Altstoffsammelzentren in der Stadt St. Pölten und in den Bezirken St. Pölten-Land sowie Lilienfeld begangen zu haben.

DNA-Spur führte zu Verdächtigen

Die Polizei Böheimkirchen und Neulengbach konnten eine DNA-Spur an einem der Standorte sichern und den Verdächtigen ausforschen. Der Beschuldigte wurde am 22. Dezember 2020 festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.