St. Pölten: Urteil im Terrorprozess gegen 24-Jährigen

Wegen terroristischer Vereinigung, krimineller Organisation und gefährlicher Drohung fasste ein 24-jähriger Terrorverdächtiger in St. Pölten am Donnerstag nicht rechtskräftig drei Jahre und neun Monate Haft aus.

Drei Jahre und neun Monate Haft in Terrorprozess in St. Pölten

Grundlage für die Verurteilung waren Nachrichten des in Niederösterreich geborenen bosnischen Staatsbürgers an seinen ehemaligen Betreuer vom Verein "Derad" zur Deradikalisierung. "Ich denk mir so, ihr habt gute Programme. Aber der IS (Islamische Staat, Anm.) hat bessere", soll der Angeklagte geschrieben haben. Weiters soll er seinem früheren Betreuer und seiner Bewährungshelferin Schutzverträge angeboten haben, wenn der IS die Macht in Österreich übernehme. Der Beschuldigte meinte dazu: "Das habe ich geschrieben, aber das ist dummes Gerede gewesen." Er habe seinen ehemaligen Betreuer damit provozieren wollen. "Die Passagen sind eindeutig", sagte der Richter hingegen: "Dass Sie dem IS nahestehen, belegen unzählige Inhalte auf Ihren Datenträgern."