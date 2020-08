St. Pölten: Pkw kollidierte mit ÖBB-Zug

Relativ glimpflich hat für einen 27-jährigen Pkw-Lenker am Samstagabend in St. Pölten die Kollision mit einem Triebwagen der ÖBB geendet. Der Mann erlitt leichte Blessuren.

Auch der Triebwagen blieb nicht unbeschädigt, der Dieseltank wurde durch den Aufprall aufgeschlitzt. Die Feuerwehr benötigte eigenen Angaben zufolge ein 300-Liter-Auffangbecken. Der auf den Bahndamm geflossene Diesel wurde mithilfe von Bindemittel gesichert. Um den Grad der Verschmutzung festzustellen, entschied der Magistrat St. Pölten nach Polizeiangaben, an Ort und Stelle Probebohrungen durchzuführen. Die Leobersdorfer Bahn war während der Bergungsarbeiten über mehrere Stunden hinweg gesperrt.

2,7 Promille: Niederösterreicherin krachte in Auto

Einen weiteren Unfall gab es am Samstagabend im niederösterreichischen Zwettl. Mit einer Alkoholisierung von 2,72 Promille ist eine 29-jährige Niederösterreicherin am Samstagabend auf der Landesstraße 68 auf die Gegenfahrbahn geraten und in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Dabei sei eine 34-Jährige verletzt worden, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.