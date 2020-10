St. Pölten landet klaren Heimsieg gegen Ried

Nach einem Remis gegen Sturm und einer Niederlage gegen Rapid feierte der SKN St. Pölten im dritten Anlauf den ersten Bundesliga-Heimsieg. Vor nur 685 Besuchern bissen die „Wölfe“ Aufsteiger Ried 4:0 aus der NV Arena.

"St. Pölten ist noch ein großer Name für uns", hatte Ried-Trainer Gerald Baumgartner vor dem Duell mit den Niederösterreichern festgehalten. Und es sah zu Beginn auch ganz danach aus, als hätten seine Innviertler (ohne coronabedingt vier isolierte Spieler) fast ein bisschen zu viel Respekt vor den „Wölfen“. Nach 92 Sekunden köpfte den hernach bald drückend überlegenen SKN nämlich schon Dor Hugy nach einer Flanke von Michael Blauensteiner aus kurzer Distanz mit 1:0 in Führung. Hugy war beim schnellen Gegenangriff der einzige St. Pöltner im gegnerischen Fünfer, neben drei Riedern, und dennoch unbedrängt! In der 10. Minute umkurvte dann SKN-Mittelstürmer Alexander Schmidt nach einem schönen Zuspiel von Salzburg-Leihgabe Peter Pokorny Keeper Daniel-Edward Daniliuc, scheiterte mit seinem Abschluss aus spitzem Winkel aber am zurück geeilten Michael Lercher, der den Ball wegdrosch. Beim anschließenden Eckball hatten die Innviertler Glück im Pech: Ein von Marco Grüll brandgefährlich abgefälschter Schuss sprang über Daniliuc hinweg von der Stange wieder zurück aufs Feld. Dafür bewahrte der 20-Jährige die Rieder in der 27. Minute mit zwei Glanzparaden vor einem größeren Rückstand, kratzte erst einen Kopfball von George Davies von der Linie und vereitelte dann den Nachschuss von Hugy.