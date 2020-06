St. Pölten gewinnt gegen Austria Wien: Stimmen zum Spiel

Der SKN St. Pölten gewann mit 5:2 gegen die Wiener Austria. Hier die Stimmen zum Spiel.

Christian Ilzer (Austria-Trainer): "Die Analyse ist ganz einfach: Wir haben viel zu schlecht verteidigt um ein Fußballspiel zu gewinnen. Wir waren in vielen Phasen nur ein schlechter Begleitschutz. Wir sind zu zwei kuriosen Treffern gekommen, die fast aus dem Nichts gekommen sind. Ich habe es aber da schon gespürt, dass wir zu weit weg sind vom Gegner. Es haben heute komplett die Basics gefehlt. Da muss man St. Pölten gratulieren, sie waren viel mehr am Punkt."

Robert Ibertsberger (St. Pölten-Trainer): "Wir sind extrem happy, 5:2 bei der Austria gewinnt man nicht immer. Nach diesem Spieltag sieht man, wie überlebenswichtig der Sieg hier für uns war. Bis zum Ligaverbleib ist schon noch einiges zu tun. Wir haben Riesenmentalität gezeigt. Ob der Sieg auch in dieser Höhe verdient war, kann man diskutieren. Fakt ist, dass wir im richtigen Moment die Tore gemacht haben. Dennoch gab es einige Kontersituation, die wir dann nicht gut fertig gespielt haben. Mit dem Abwehrverhalten in den letzten zehn Minuten bin ich überhaupt nicht einverstanden, das müssen wir cleverer fertig spielen. Sonst wird es gegen die Admira am Dienstag sehr, sehr eng."