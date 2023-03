St. Pölten führt Mietpreisbremse für Wohnungen der Stadt ein

Nach Klagenfurt wird es nun auch in St. Pölten eine Mietpreisbremse für Wohnungen der Stadt geben.

In St. Pölten tritt eine Mietpreisbremse für Wohnungen der Stadt in Kraft. Die mit April anstehende Mietzinserhöhung wird laut einer Aussendung des Rathauses für 2023 mit zwei Prozent begrenzt. Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) hatte einen Dringlichkeitsantrag in der jüngsten Gemeinderatssitzung eingebracht.