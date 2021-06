St. Pölten: 27-Jähriger als mutmaßlicher Vandale in Haft

Ein 27-Jähriger wurde am Donnerstag in St. Pölten festgenommen. Bei ihm dürfte es sich um einen mutmaßlichen Vandalen handeln.

In St. Pölten ist am Donnerstag ein 27-jähriger slowakischer Staatsbürger als mutmaßlicher Vandale festgenommen worden. Dem Mann wird nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Freitag zur Last gelegt, Sachbeschädigungen an Auslagenscheiben, Autos und Baumaschinen verübt zu haben. Der Schaden geht in den sechsstelligen Eurobereich. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.