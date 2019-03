Es grünt so grün ... der St. Patrick's Day am 17. März.

St. Patrick's Day 2019 in Wien: Die besten Partys und Events in der ganzen Stadt

Alles Grün: Vom Bier über die Pommes über die Cocktails. Am 17. März ist es wieder soweit. Der St. Patrick's Day - ein irisches Hochfest - wird auch in Wien ausgiebig gefeiert. Hier erfahrt ihr wo die besten Partys und Events anlässlich des grünen Feiertages in Wien stattfinden.

Zwar fällt der 17. März heuer auf einen Sonntag, doch Partygänger lassen sich auch bei einer anbrechenden Arbeitswoche nicht von den grünen Feierlichkeiten abhalten. Grün wird es nämlich in ganz Wien werden. Irish Pubs locken mit traditionellen aufgemalten Kleeblättern, mit flatternden Flaggen und vor allem mit tollen Partys. VIENNA.at hat hier einen Überblick mit den besten Events, Partys und Locations für die Feiern zum St. Patricks’s Day 2019 zusammengestellt. Vorneweg die schlechte Nachricht: In der Ottakringer Brauerei wird es heuer kein Paddysfest geben.

St. Patrick’s Day in Wien: Partys und Events am 17. März 2019 • St. Patrick’s Day Parade in Wien

Die St. Patrick’s Day Parade in der Wiener City darf auch heuer nicht fehlen. Sie findet jedoch bereits am 16. März statt. Irischer Tanz und Musik sind dabei inklusive. Die Parade startet mit einer Messe im Schottenstift. Um 11.45 treffen sich die Teilnehmer dann außerhalb des Schottenstifts. Um 12 Uhr ziehen die Teilnehmer vom Schottenstift zur Stiegl Ambulanz beim Alten AKH. Dort angekommen wird Tom Hanney eine Rede halten. Zwischen 13 und 15.30 Uhr steht Unterhaltungsprogramm auf der Agenda. Nähere Informationen dazu gibt es hier.

• Wiener Wurstelprater wird zum “grünen Prater”

Auch im Wiener Wurstelprater wird es grün. Besucher der Gastrobetriebe wird es womöglich grün vor den Augen werden. Auf der Speisekarte an diesem Tag stehen unter anderem grüne Pommes und Tagliatelle m ROLLERCOASTERRESTAURANT, Original Guinness Irish Stew im Schweizerhaus, Bio-Ingwerlimonade in Kolariks Luftburg und grüne Cocktails im NEUZEIT. Wer außerdem mit einer grünen Perücke ins Restaurant zum Englischen Reiter einkehrt, bekommt ein gratis Getränk. Zusätzlich gibt es einen Sammelpass. Für jede grüne Köstlichkeit gibt es einen Punkt im Pass, mit drei Punkten wird man mit einer Freifahrt belohnt.

Rupp’s Bierlokal & Pub, Arbeitergasse 46, 1050 Wien

Im Rupp’s wird der St. Patrick’ Day gleich länger gefeiert. Von Freitag ab 19 Uhr bis Montag um 2 Uhr wird gefeiert – natürlich mit kurzen Unterbrechungen. Freitag und Samstag wird jeweils bis 3 Uhr gefeiert, am Sonntag noch einmal bis 2 Uhr.

Charlie P’s Pub and Dining, Währinger Str. 3, 1090 Wien

Gleich zwei Tage lang wird der St. Patrick’s Day im wohl bekanntesten Wiener Pub, dem Charlie P’s in der Währinger Straße gefeiert. Am Samstag ab 14 Uhr wird mit traditioneller irischer Musik schon einmal für Stimmung gesorgt. Später werden Wales und Irland bei ihrem Six Nations Rugby aufeinander treffen. Später wird der “St. Patrick’s Irish Stout” verkostet. Mit Live Musik und später DJs wird mit Irish Rock, Pop & Party bis 4 Uhr morgens gefeiert.

Am Sonntag wird schließlich weiter gefeiert, noch einmal bis 4 Uhr morgens. Die Küche hat an beiden Tagen ab 12 Uhr geöffnet. Auf der Speisekarte stehen Irish Oysters, Fish & Chips, Burgers und ganz viel grünes Bier.

• The Golden Harp

Mehrere Locations in Wien und NÖ

Das Golden Harp-Irish Pub hat mehrere Standorte in Wien und Niederösterreich. Sowohl in Wien- Landstraße, Wien- Margareten, Wien-Neubau, Wien-Josefstadt, Wien-Meidling und Wien-Rudolsheim-Fünfhaus wird besonders gefeiert. Nähere Informationen zu den einzelnen Lokalen gibt es online.

Hard Rock Cafe Vienna, Rotenturmstrasse 25, 1010 Wien

Nicht einen Tag, nicht zwei Tage – Nein, im Hard Rock Cafe Vienna wird eine ganze Woche gefeiert. Von 11. bis 17. März zieht ein Stück Irland in das Cafe in die Rotenturmstraße. Burger mit irischer Guinness Sauce und ein “Shamrock-Shake” mit grünen Streuseln und sauren Regenbogen-Fruchtgummis sind auf der Speisekarte zu finden. Ab 15. März erlebt die “grüne Woche” ihren Höhepunkt. Neben Burger und Shakes wird dann auch das grüne Bier serviert, um auf St. Paddy anstoßen zu können. Außerdem wird das ganze Team grün gekleidet und das Hard Rock Cafe passend dekoriert und beleuchtet sein.

Pappala Pub, U-Bahn-Bogen 157, 1090 Wien Von 15. bis 18. März lässt auch das Pappala Pub St. Paddy hochleben. Mit Live Musik, Jameson Irish Whiskey, grünem Bier und vielen Goodies wird nicht nur der St. Patrick’s Day, sondern am Sonntag auch 13 Jahre Pappala Pub gefeiert.

U4 Vienna, Schönbrunnerstraße 222, 1120 Wien

Grüne Deko, grüne Konfettikanonen, grüne Knicklichter, Kleeblätter, Goodies und Partystimmung warten auf die Gäste im U4 am 15. März. Wer komplett in grün, grün geschminkt oder mit einem grünen Accessoire kommt, spart bis 0.00 Uhr den halben Eintritt. Zum Partystart gibt es grüne Welcome Shots, die Cocktail Happy Hour dauert bis 0.00 Uhr. Der reguläre Eintritt kostet 10 Euro.

REINWEIN Vinothek & Craft Bier Bar, Reindorfgasse 10, 1150 Wien

Ab 18 Uhr wird bereits am 16. März der “St. Patrick’s Day in der REINWEIN Vinothek & Craft Bier Bar gefeiert. Besucher können sich auf verschiedenste Bierspezialitäten und natürlich irische Musik freuen.

Von 15. bis 17. März wird es im Enterainmentcenter Gasometer – ETC grün. Im Bowling Universum Wien und im Let’s Play – Billardcafe warten viele St. Patrick’s Day Specials auf die Besucher.

Molly Darcy’s, Teinfaltstraße 6, 1010 Wien

Am 16. März findet in Molly Darcy’s ein St. Patrick’s gig stat. Um 21 Uhr geht es dort los.

Four Bells, Schleifmühlgasse 2, 1040 Wien

Im Four Bells wird am 16. März die Patrick’s Party und am Sonntag der Patrick’s Day gefeiert. Die Gäste werden von Green Beer und kostenlosen Goodies erwartet.

The Bogside Inn, Landesgerichtsstraße 18, 1010 Wien

Bereits am Donnerstag wird mit Paddy’s Warm Up gestartet. Dabei wird M I S K A T O N I C live dabei sein. Mit Green Beer wird dann das restliche Wochenende gefeiert.

• Cabaret Fledermaus

Cabaret Fledermaus, Spiegelgasse 2, 1010 Wien

Auch im Cabaret Fledermaus darf St. Paddy am 17. März hochleben. Bei “FREAK OUT – Der Trip in die 60ies und 70ies” wird ein besonderer Schwerpunkt auf Irischen Rock gelegt. Gemixt wird dieser mit den größten Hits der 60er und 70er Jahre. Ab 21 Uhr wird auf zwei Floors gefeiert, bis 22 Uhr ist der Eintritt frei.