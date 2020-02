"SS" auf Finger tätowiert: Teilbedingte Haft für Wiener

Weil sich ein 34-Jähriger das Zeichen der Waffen-SS auf die Finger tätowiert hat, wurde er nun zu einer teilbedingten Haft verurteilt. Er beteuerte, mit dem Gedankengut nichts zu tun zu haben.

Ein Häftling einer Wiener Justizanstalt ist am Dienstag am Landesgericht wegen Wiederbetätigung rechtskräftig zu einem Jahr Haft, davon vier Monate unbedingt verurteilt worden. Der Mann hatte sich 2011 auf zwei Fingern seiner linken Hand doppelte Siegrunen tätowieren lassen, die für die SS stehen. Damit stellte er nach Ansicht eines Schwurgerichts seine nationalsozialistische Gesinnung zur Schau.

Tattoos "im Häf'n stechen lassen"

Die Tattoos habe er sich "im Häf'n stechen lassen", gab der Angeklagte zu Protokoll, der zahlreiche Vorstrafen - in erster Linie wegen Suchtgiftdelikten - aufweist: "Ich war damals jung. Ich hab' es nicht besser gekannt. Ich hab' nicht weiter drüber nachgedacht." Dass er mit dem NS-Gedankengut nichts am Hut habe, erschien angesichts eines Funds der Justizwache im Zug einer Haftraumkontrolle im August 2019 unglaubwürdig. Der 34-Jährige hatte in seiner Zelle mit Buntstiften Zeichnungen eines Hakenkreuzes, eines Eisernen Kreuzes und des SS-Leitspruchs "Meine Ehre heißt Treue" angefertigt und diese jeweils im A4-Format an der Wand befestigt.