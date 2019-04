Sri Lanka: Außenministerium Wien warnt vor hohem Sicherheitsrisiko

Das Außenministerium in Wien warnt nach den Bombenanschlägen in Sri Lanka vor hohem Sicherheitsrisiko.

Laut dem Außenministerium in Wien besteht nach den verheerenden Bombenanschlägen in Sri Lanka am Ostersonntag ein “hohes Sicherheitsrisiko von weiteren Anschlägen”. “Bleiben Sie bis auf weiteres vor Ort und folgen Sie den Anweisungen der Sicherheitsbehörden”, hieß unter den Reiseinformationen zu Sri Lanka auf der Webseite des Ministeriums.