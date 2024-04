Spur der Verwüstung bei spektakulärem Unfall in Felixdorf

Bei einem Pkw-Unfall in Felixdorf in Niederösterreich enstand am Samstag großer Schaden, da das Fahrzeug sowie ein Lichtmasten auf das Gelände eines Autohändlers krachten.

Ein Lenker ist am Samstagnachmittag in Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) mit seinem Pkw auf dem Gelände eines Autohändlers gelandet und dort in mehrere abgestellte Fahrzeuge gekracht. Eine Person aus dem Unfallwagen erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht, berichtete die Feuerwehr Felixdorf.

Unfall-Pkw landete in Felixdorf auf Gelände von Autohaus

Der Fahrer war auf der Wiener Straße in Richtung Theresienfeld unterwegs, als er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam, zwei Lichtmasten touchierte und dann am Gelände des Autohauses landete. Einer der Lichtmasten wurde ausgerissen und 40 Meter auf den Autoabstellplatz geschleudert. Mehrere der dort für den Verkauf geparkten Fahrzeuge wurden zum Teil schwer beschädigt.

Foto: APA/FEUERWEHR FELIXDORF

Von den beiden Insassen des Unfallwagens wurde einer leicht verletzt. Da das Geschäft bereits geschlossen hatte, befanden sich glücklicherweise keine Kunden am Gelände, hieß es in der Aussendung weiters.