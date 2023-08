Spritpreise sind im Juli wieder in die Höhe geschossen

Die Preise für Benzin und Diesel sind im Juli wieder deutlich angestiegen. Eine Erhöhung gab es dabei nicht nur in Österreich, sondern in fast allen europäischen Ländern.

FPÖ nimmt Regierung bei hohen Preisen fürs Tanken in die Pflicht

Kritik an den Spritpreisen kommt von der FPÖ. "Es ist nicht mehr länger hinnehmbar, dass die schwarz-grüne Regierung überhaupt nichts unternimmt, um die vielen Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, weil eben das Öffi-Netz noch nicht gut genug ausgebaut ist, gegen diese Preise an den Zapfsäulen zu unterstützen. Dass die grünen Ökomarxisten kein Interesse an niedrigen Treibstoffpreisen haben, ist klar, aber dass die ÖVP hier nichts unternimmt, das ist traurig", so FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker.