Spritpreise im Oktober erstmals wieder rückläufig

Bei den Spritpreisen ging es seit Mai - dem bislang günstigsten Tankmonat in diesem Jahr - stetig bergauf. Im Oktober waren die Preise wieder rückläufig.

Diesel immer noch um etwa 12 Cent teurer als Super

Spritpreise vergleichen lohnt sich

Aktuell bieten die günstigsten Tankstellen den Liter Diesel um rund 1,60 Euro an. Bei Super ist es mit knapp über 1,40 Euro deutlich weniger. Demgegenüber zahlt man an einzelnen Autobahntankstellen Literpreise von 2,199 Euro bei Diesel bzw. 2,149 Euro bei Super - also rund 60 bzw. 70 Cent je Liter mehr. Bei einer 50-Liter-Tankfüllung ergibt das einen Unterschied zwischen 30 und 35 Euro. Bei den großen Preisunterschieden machen gezielte Tankstopps jedenfalls Sinn. Sowohl auf der Website als auch in der ÖAMTC-APP kann man gezielt nach den günstigsten Tankstellen in der Nähe suchen. Weitere Infos: [https://www.oeamtc.at/thema/tanken/] (https://www.oeamtc.at/thema/tanken/)