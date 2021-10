Sprit sparen beim Tanken und Fahren: Tipps für Autofahrer

Cleveres Tanken und die richtige Fahrweise sorgen dafür, dass man mit dem Auto insgesamt günstiger unterwegs ist. Was es da zu beachten gilt, verrät der ÖAMTC.

Tanken: Zeitpunkt und Ort beachten und sparen

"So kann beim Tanken die Wahl des richtigen Zeitpunkts und der richtigen Tankstelle einen enormen Preisunterschied ausmachen", weiß die Expertin des Mobilitätsclubs. Ihre weiteren Tipps:

* Zu Wochenanfang tanken – zum Wochenende hin wird es tendenziell teurer. Am günstigsten ist es meist am Sonntag bzw. am Montagvormittag.