Sprayer beschmierte Autos in Wien mit Hakenkreuz: Bitte um Hinweise

Ein Unbekannert hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 19 Fahrzeuge und zehn Gebäude in Wien-Alsergrund und Wien-Währing mit einem roten Lackspray verunstaltet.

Wiener Polizei fahndet nach unbekanntem Sprayer

Von dem Mann liegen unter anderem Fotos beim Betreten einer Bank sowie Aufnahmen auf offener Straße mit nacktem Oberkörper vor, die am Donnerstag ebenfalls veröffentlicht wurden. "Das Kriminalreferat Josefstadt führt nun die Ermittlungen in enger Abstimmung mit dem Wiener Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT)", sagte ein Sprecher der APA. Die Vandalenakte fanden in der Zeit von Dienstag 20.00 Uhr bis Mittwoch 08.00 Uhr und vor allem in der Spitalgasse sowie in der Wilhem-Exner-Gasse statt. Hinweise (auch anonym) werden an das Kriminalreferat Josefstadt unter der Telefonnummer 0664/614 36 76 erbeten.