Sportunion fordert erneut Öffnung der Schulsportstätten

Die Sportunion hat angesichts der am Freitag erfolgten Corona-Lockerungsmaßnahmen im Indoor-Sport erneut die verpflichtende Öffnung von Schulsportstätten als nächsten notwendigen Schritt eingemahnt.

Präsident Peter McDonald sprach in einer Aussendung von einer "notwendigen Sommersportoffensive", die nun erfolgen müsse.

"Mehr Bewegung fördert die Gesundheit"

"Mehr Bewegung fördert auch die Gesundheit und das Wohlbefinden, was im Kampf gegen Pandemien enorm wichtig ist. Entsprechend der Empfehlungen von WHO (Weltgesundheitsorganisation, Anm.) und IOC (Internationales Olympisches Komitee) muss der Stellenwert des Sports in Österreich jetzt erhöht werden", betonte McDonald. Geschlossene Sporteinrichtungen über den Sommer hinweg wären ein fatales Zeichen.