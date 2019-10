Sportlerwahl: Das sind die Sieger der Wiener Sportstars 2019

Am Mittwochabend sind bei einer Gala im Wiener Rathaus Wiens Sportler des Jahres 2019 ausgezeichnet worden. Auch die engagiertesten Vereine wurden bei dieser Gelegenheit geehrt.

Der in den USA spielende Golfprofi Sepp Straka und die Boxerin Nicole Wesner sind Wiens Sportstars des Jahres. Hans Krankl und die Ex-Handballerin Barbara Freibauer (Strass) erhielten einen Preis für ihr Lebenswerk.

Jubiläum: Zehn Jahre Wiener Sportstars



Zehn Jahre Wiener Sportstars – zehn Jahre ehrt die Stadt Wien bereits die Verdienste ihrer erfolgreichsten AthletInnen. So wurden auch am Mittwochabend im Rahmen der 10. Sportstars-Jubiläumsgala herausragende sportliche Leistungen, besonderes Engagement und vor allem beeindruckende Persönlichkeiten gewürdigt und ausgezeichnet – wie auch Barbara Freibauer (vorm. Strass) und Hans Krankl für ihr Lebenswerk. Die ehemaligen Spitzensportler Veronika Kratochwil und Wahlwiener Rainer Schönfelder moderierten die Verleihung, an der Hunderte Gäste aus Politik, Sport und Wirtschaft teilnahmen.