Sportlerflucht: Boxer Mobin Kahrareh in Wien "verschwunden"

Ein Mitglied des iranischen Box-Nationalteams ist nach der Ankunft in Wien “verschwunden”. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna hat sich Mobin Kahrareh am vergangenen Mittwoch nach der Ankunft im Flughafen Wien-Schwechat wohl von der Mannschaft abgesetzt, um in Österreich politisches Asyl zu beantragen.