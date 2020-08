Sporternährung Mitteregger meldet Insolvenz an

Rund 40 Dienstnehmer und 160 Gläubiger sind von der Pleite der Sporternährung Mitteregger GmbH betroffen.

Die mit 13 Standorten in ganz Österreich tätige Sporternährung Mitteregger GmbH hat am Mittwoch am Handelsgericht Graz Insolvenz beantragt. Rund 40 Dienstnehmer und rund 160 Gläubiger sind betroffen, die Überschuldung dürfte über 3 Mio. Euro betragen. Eine Fortführung wird laut dem Kreditschützer AKV nicht angestrebt, was das Aus für die Filialen bedeuten dürfte.