Am Montag musste ein Sportboot im Yachthafen Marina Wien geborgen werden. Das Boot war aufgrund eines technischesn Defekts gesunken.

Boot konnte an Land gehoben werden

Das knapp zehn Meter lange Motorboot war an einem Liegeplatz in der Marina fixiert und war mit dem Bug bereits unter Wasser. Nur Leinen zum Steg hielten es noch etwas über Wasser. Die alarmierten Feuerwehrleute und die Einsatztaucher der Berufsfeuerwehr Wien brachten zwei Unterwasserpumpen an Bord und pumpten das eingedrungene Wasser ab. Gleichzeitig wurden zu den bereits von der Hafenverwaltung ausgebrachten Ölsperren weitere Ölsperren mit einem Feuerwehrboot ausgebracht und mit Treibstoff und Motoröl verunreinigtes Wasser von der Wasseroberfläche abgepumpt.