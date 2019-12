SPÖ will ehestmöglich aus Beratervertägen aussteigen

Die SPÖ will ehestmöglich aus den Beraterverträgen aussteigen. Als Begründung wird die gegenwärtige finanzielle Situation genannt.

"In der gegenwärtigen finanziellen Situation, in der es um das Überleben der SPÖ geht, ist klar, dass externe Verträge in dieser Form nicht weiterlaufen können." So begründete SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner bei einer Pressekonferenz den ehestmöglichen Ausstieg aus Beraterverträgen der Partei. Spätestens müsse dies Mitte 2020 geschehen - und es müsse die kostengünstigste Variante gewählt werden.