SPÖ will AMS-Job-Vermittlung nur mehr ab 1.700 Euro brutto

Die SPÖ will zur Hebung des Lohnniveaus beim Arbeitsmarktservice ansetzen. Damit sind Jobs ab einem Brutto-Gehlt von 1.700 Euro gemeint.

Das AMS soll laut Parteichefin Pamela Rendi-Wagner seinen "Vermittlungsfokus" auf "fair bezahlte Jobs" legen, sagte sie in einem Statement zur APA. Arbeitsminister Kocher (ÖVP) solle per Weisung ("Zielvorgabe") dafür sorgen, "dass vom AMS in erster Linie Arbeitsplätze mit einem Bruttolohn ab 1.700 Euro pro Monat (Vollzeit) vermittelt werden", erklärte sie auch gegenüber der "Krone".