SPÖ-Vorsitz: So steht es um das Image der Kandidaten

Laut einer aktuellen Umfrage hat Hans Peter Doskozil dank seines Images im Vergleich zu Pamela Rendi-Wagner oder Andreas Babler gute Chancen auf einen Sieg bei der Mitgliederbefragung der SPÖ.

In der aktuellen Auseinandersetzung um den SPÖ-Vorsitz scheint der burgenländische Herausforderer Hans Peter Doskozil gute Karten zu besitzen, was die Imagewerte betrifft.

Gute Imagewerte für Doskozil, Babler kämpft mit Bekanntheit

Laut aktuellem APA/ATV-"Österreich-Trend" von Meinungsforscher Peter Hajek liegt er in drei der vier wichtigsten Ausprägungen (Vertrauen, Verstehen, Zukunft, Durchsetzungskraft) gegenüber den inner- und außerparteilichen Mitbewerbern klar vorne.

FPÖ-Chef Kickl schwächelt laut Umfrage bei Vertrauen

Auffallend ist für ihn, dass FPÖ-Chef Herbert Kickl in drei Teilbereichen gut positioniert ist - außer bei vertrauenswürdig, was in einem Wahlkampf um das Bundeskanzleramt noch ein Hemmschuh werden könnte - und er in drei von vier Fällen vor Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zu liegen kommt. Das Profil von Nehammer sei derzeit zu wenig konturiert.