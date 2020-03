SPÖ verschiebt Auszählung von Mitgliederbefragung

Die SPÖ-Mitgliederbefragung läuft wie geplant mit dem 2. April aus. Ausgezählt wird jedoch zu einem späteren Zeitpunkt

Rendi-Wagner stellte Vertrauensfrage

Rendi-Wagner hat ja das Parteivolk unter anderem gefragt, ob es sie weiter an der Spitze der österreichischen Sozialdemokraten sehen will. Weiters wurden die Mitglieder aufgefordert kundzutun, welche Inhalte der SPÖ in den kommenden Monaten in den Mittelpunkt ihrer Arbeit gerückt werden sollen.