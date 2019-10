SPÖ verordnet sich interne Debatte vor Nationalrat

Die SPÖ will ihre Turbulenzen intern klären. Vor der konstituierenden Sitzung des neuen Parlamentsklubs will man Schuldzuweisungen vermeiden.

Mögliche Intrige sorgte für Hochgang der Debatte



SPÖ-Klubmitglieder übten sich in Zurückhaltung



Auch die anderen Klubmitglieder übten sich, so weit sie überhaupt bereit zu Stellungnahmen waren, in Zurückhaltung. So meinte etwa FSG-Chef Rainer Wimmer: "Am Balkon ist eh schon sehr viel geredet worden." Der frühere AK-Präsident und nunmehrige Bundesrat Rudolf Kaske bemühte das Sprichwort: "Reden ist Silber, Schweigen ist Gold." Bau/Holz-Gewerkschaftschef Josef Muchitsch befand - in die Höhe seiner Stirn tippend -, die Diskussion stehe ihm bis hier.