SPÖ verlangt neuen Plan gegen "Hate Crime"

Die SPÖ möchte vom Innenministerium eine Strategie im Umgang mit Hass und Diskriminierung sehen.

Dies sei nötig, weil "Hate Crimes" - also Hassverbrechen, etwa aufgrund sexueller Orientierung - ansteigen würden. Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner befürwortete in einer Aussendung die Datenerfassung in diesem Bereich, doch ohne Reaktionen darauf "bringt das Betroffenen wenig."