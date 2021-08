SPÖ und FPÖ wünschen sich eine Joboffensive

SPÖ und FPÖ verlangen von der Bundesregierung eine Joboffensive - und sind gegen Verschärfungen für Menschen ohne Job.

"Mit uns gibt es keine Kürzung des Arbeitslosengeldes, und auch kein Streichen der Zuverdienste in der Arbeitslosigkeit", so SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch am Montag in einer Aussendung. "Was es nun braucht, ist eine Arbeitsmarktoffensive, die diesen Namen auch wirklich verdient", sagte FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch.