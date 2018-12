SPÖ übt Kritik an Regierungsplänen zur Steuerreform

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda fordert im Rahmen einer geplanten Steuerreform von der Regierung eine deutliche Entlastung für die Mittelschicht.

Kritik übte der SPÖ-Politiker einmal mehr an der wegen der Wiederholung der Bundespräsidentenwahl eingebrachten Schadenersatzklage der FPÖ in Höhe von 3,4 Mio. Euro gegen die Republik. Diese Klage falle in eine Zeit von Sozialabbau und Kürzungspolitik. “Das ist unanständig”, so Drozda.